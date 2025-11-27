大分県大分市で起きた大規模火災で立ち入りが規制されている火災現場が27日、報道陣に初めて公開されました。 27日報道陣に公開されたのは11月18日に、大分市佐賀関で発生した大規模火災の現場です。 公開された火災現場 ◆TOS山路謙成アナウンサー「少し高い場所から撮影していますが、ほとんどがれきとなっていて立っている建物も骨組みだけ、現場はこげくさいにおい」 現場では、依然として立ち入り規