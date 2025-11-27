アメリカなど世界各地で高級レストラン「NOBU」などを展開する世界的有名シェフの松久信幸（76）氏が11月23日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）との写真を公開した。 「It’s a little late, but congratulations on the MVP.」と投稿されたのは、「MVP」と書かれたプレートに乗ったケーキを持ち、カメラに向かってほほ笑む大谷と松久氏の姿。大谷は前髪を上げて、グレー