27日朝、大仙市の国道13号で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた女性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと、27日午前7時50分ごろ、大仙市協和峰吉川字高寺の国道13号を秋田市方向から横手市方向へ走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の70代の女性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、県のツキノワグマ等情報マッ