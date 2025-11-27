アーセナルは26日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第5節でバイエルンを3-1で破り、単独首位に浮上した。同じ開幕4連勝の首位バイエルンをホームに迎えた2位アーセナル。前半にDFユリエン・ティンバーのゴールで先制しながら追い付かれたが、後半にFWノニ・マドゥエケとFWガブリエル・マルティネッリが決め、今大会唯一の開幕5連勝を達成した。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、ミケル・アルテタ監