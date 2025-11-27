26日正午ごろ、美郷町の十字路で普通乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた62歳の男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、美郷町羽貫谷地の町道が交わる十字路です。大仙警察署の調べによりますと、26日正午ごろ、交差点を直進していた普通乗用車が、左側から走ってきたバイクと衝突しました。この事故で、バイクを運転していた大仙市豊川の会社員 高橋正輝さん62歳が頭などを強く打ち病院に