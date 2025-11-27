キタックは６日ぶりに反落している。２６日の取引終了後、２５年１０月期通期業績について、売上高が前回予想の３６億４９００万円から３４億７８００万円（前の期比４．１％増）、最終利益が３億２２００万円から２億１５００万円（同２２．９％減）に下振れて着地したようだと発表した。最終利益は増益予想から一転して減益となっており、嫌気した売りが出ている。主力の建設コンサルタント事業で能登半島災害関連業務の進捗が