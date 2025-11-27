東京ドームで23日に開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ 2025」にサプライズ登場した、アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛（18）が、11月23日、Instagramを更新。イベント出演時の様子を明かした。 投稿された写真は、巨人のオレンジ色ユニホームを着用した天野と、球団マスコットであるキッズジャビットたちとのブルペンでの姿をおさめたもの。紺のスカ&