株式会社オリエンタルホビーは、SQUAREHOODブランドの「FUJIFILM GFX100RF専用 角型フード」を3月7日（金）に発売した。価格は2万7,500円。 富士フイルムのパノラマフィルムカメラ「TX1」「TX2」のレンズフードを参考に開発したというアルミ製専用フード。レンズと一体化するシームレスなデザインを採用している。カラーバリエーションはブラックとシルバー。 パッケ