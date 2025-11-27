クジラの捕獲や解体を行う世界で唯一の捕鯨母船「関鯨丸」が１１月２７日朝、苫小牧港に初めて入港しました。苫小牧に初入港したのは捕鯨母船「関鯨丸」です。道東沖の２０２５年最後の漁では、ナガスクジラ１６頭を含むおよそ３８０トンが捕獲され、このうち船内で解体されたクジラの生肉３トンが苫小牧港に水揚げされました。（共同船舶立木吉広取締役）「ナガスクジラを食べていただく機会がどんどん増えて、北海道で広がって