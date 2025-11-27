高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第44回）が27日に放送され、錦織（吉沢亮）がトキ（高石）にある言葉をささやくと、ネット上には「錦織!!腹黒い!!」「酷すぎるww」といった声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』ランデブーを監視する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざける