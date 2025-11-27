プロ野球・巨人の泉圭輔投手が27日、契約更改交渉に臨み、850万円ダウンの3500万円でサインしました。（金額は推定）「今年肩のケガとかもあって、なかなか結果が出なかったので、来年やり返してくださいという話は（球団から）ありました」プロに入って初めてのケガに苦しんだ今季。1軍での登板機会は10試合で、防御率は5.84という数字でした。肩は順調に回復しましたが、今季の中継ぎ陣、田中瑛斗投手、大勢投手、そしてマルティ