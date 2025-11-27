日銀の野口旭審議委員は27日、大分市で講演し、政策金利の引き上げは「慎重に行われるべきだ」と述べた。利上げが早すぎると、賃上げの機運が失われ、2％の物価安定の目標を遠ざけるリスクがあると主張した。経済と物価への影響を確認しながら「時を置いて小刻みに利上げをするのが最も現実的だ」とした。日銀が政策金利の維持を決めた前回10月の金融政策決定会合で、野口氏は金利の据え置きに賛成した。12月18、19日に開かれ