27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数826、値下がり銘柄数493と、値上がりが優勢だった。 個別では大黒屋ホールディングス、岡本硝子が一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、美樹工業、日本電技、ソネック、イチケンなど49銘柄は年初来高値を更新。ＣＡＩＣＡＤＩＧＩＴＡＬ、プラコー、ジャパンエンジンコーポレーション、アテクト、ベクターホールディン