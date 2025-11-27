来週から１２月です。きょうは年末年始に需要が増える食材などの値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。札幌市北区のスーパーです。１２月はどんなものが値上げになるのでしょうかー（マルコストアー山川悟史社長）「１２月は年間で毎年値上げが少ない月になる。通常品に関しては値上げ数が少ないので、安心してお買い物できるかなと思う」帝国データバンクによると、１