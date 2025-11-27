27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数364、値下がり銘柄数191と、値上がりが優勢だった。 個別ではトランスジェニックグループ、免疫生物研究所がストップ高。情報戦略テクノロジー、豆蔵、技術承継機構、カヤック、ブレインズテクノロジーなど13銘柄は年初来高値を更新。データセクション、ジェネレーションパス、アクアライン、ＧｒｅｅｎＢｅｅ、Ｓｃｈｏｏは値上がり率上