【モデルプレス＝2025/11/27】ミスタードーナツは、創業55周年を記念した「ミスド福袋2026」全2種を2025年12月26日（金）より数量限定で順次発売。予約受付は12月10日（水）から開始される。【写真】ミスド×ポケモン、今年もコラボ決定◆「ミスド福袋2026」の内容は？今回は“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”をテーマに、「ポン・デ・ライオンと仲間たち」、そしてミスタードーナツでこれまで多くのプレミアムグッズの