お笑いコンビ・バッテリィズ２７日、都内で行われた「めちゃクエストｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＭｅｔａＱｕｅｓｔ」に登壇した。ＭｅｔａＱｕｅｓｔはＰＣやゲーム機につなげずに、これ一台だけで遊べるオールインワンのＶＲヘッドセットシリーズ。昨年末の「Ｍ―１グランプリ」で準優勝してから１年の同コンビ。エースは「激動でした」とこの１年を振り返り、「睡眠時間が減ったのと、お昼ご飯を食べることが増えた。