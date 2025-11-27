大手飲料メーカー「アサヒグループホールディングス」は２７日、サイバー攻撃による情報漏えいが、顧客の個人情報約１５２万件、取引先の関係者約１１万件、従業員や家族を含め約２７万件に上るとホームページで発表した。クレジットカード情報は含まれていないという。情報漏えいの事実は確認されているが、インターネット上で公開された形跡は確認していない。▼お客様相談室にお問い合わせをいただいた方の氏名、性別、住所