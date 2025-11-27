中日は２７日、２軍の本拠地をナゴヤ球場から移転することを発表した。２０２６年度前半に移転先の募集条件を公表し、２０３０年代前半の移転を目指していく。移転先は、東海地方の地方公共団体からの提案を募り、決める方針だ。ナゴヤ球場は、１９４８年に「中日スタヂアム」として開場。５２年に再建されると、９６年までは中日の１軍本拠地として使用された。だが現在は、老朽化が進み、さらなる選手強化のための拡張余地も