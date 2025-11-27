元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵（２６）が、無邪気なプライベートショットを公開した。川口は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「夢の国はやっぱり最高です入ってすぐにミッキーと会えた！！」とつづると、ミッキーとの２ショットや、ファンキャップを被って無邪気な笑顔を浮かべるショットを公開した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛すぎます」「愛らしいです」「可愛い…ほんとに癒し」「