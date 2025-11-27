長年キャスターを務めたジャーナリストの安藤優子（67）が、26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。年間200日海外取材に出ていたことを明かした。この日は「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にする女」がテーマ。安藤は「私、40数年毎日生放送をやってきたので、休むという感覚がずっとなかった」と自身について回顧。「今はその反動なのかもしれない。（午後）5時以降はメールも見ない」と