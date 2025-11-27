イタリアにあるピザ店の経営者が台湾からの観光客をからかって非難する映像をソーシャルメディア（SNS）に載せ、これが論議を呼ぶと謝罪した。26日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）など海外メディアによると、イタリアのピザ店の経営者が台湾からの観光客16人がピザ5枚しか注文しなかったという理由で非難する映像をオンラインに載せ、波紋が広がった。事件は今月初め、イタリアのトスカーナにあるピザ店で発生した。