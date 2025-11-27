セブン−イレブン・ジャパンは、ハーゲンダッツ ジャパンの「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」を、全国のセブン−イレブンで12月2日から数量限定発売する。「スペシャリテジャポネ」は、ハーゲンダッツ ジャパンが提供する「ワンランク上のご褒美アイスクリームスイーツ」をコンセプトにした高付加価値シリーズ。今回、同シリーズの新商品として、和紅茶フレーバーがセブン−イレブン限定で登場