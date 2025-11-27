タリーズコーヒージャパンは、冬季限定商品を12月3日から発売する。今年のタリーズのホリデーシーズンは“WELCOME TO TULLY'S HOLIDAY MARKET”をテーマに展開している。第2弾となる今回は、タリーズ冬の定番ドリンク「アイリッシュラテ」をはじめ、雪だるまに見立てたマシュマロが見た目にも可愛らしいカフェラテ、ペアリングが楽しめるスイーツ、冬の季節を彩るグッズなど多数届ける。年に一度の特別な季節にタリーズホリデーマ