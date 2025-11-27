「パペットスンスン」が、レギュラーラジオ番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』を12月からスタートすることが決まった。TOKYO FMで放送される。【写真】かわいい…ラジオマイクに向かうパペットスンスンスンスンがラジオのメインパーソナリティーを務めるのは初めて。番組では、リスナーから募集したメッセージやリクエスト楽曲をもとに、スンスンが気ままなおしゃべりを届ける。なお、TOKYO FMにとっても、パペットがラジ