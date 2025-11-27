〈「死ねばみな平等だ」クレジット払いを断られただけで射殺…たった8日で“10人を殺害”史上最悪の犯罪者（19）の「身勝手すぎる殺人理由」（海外の事件・1957年）〉から続く19歳のチャールズ・スタークウェザーは恋人キャリルの家族を皆殺しにし、わずか8日間で合計10人を殺害した。死刑を逃れる可能性があったにもかかわらず、最後に犯した“人生最大の失敗”とは――。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋して