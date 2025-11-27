ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、12月3日から期間限定で、「ローストビーフバーガー」を含む新商品3品を販売する。ロッテリアでは、クリスマスや年末の贅沢なひとときにぴったりなフェアとして毎年好評を得ている、「ローストビーフバーガーフェア」を開催する。「ローストビーフバーガー」は、牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフをハンバーグパティと重ね、北海道産山わさび入りの特製ソース、