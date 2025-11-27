クレジット払いを断られた――それだけの理由で、19歳のチャールズ・スタークウェザーは翌日、店員を射殺した。14歳の恋人キャリルとともに、わずか8日間で10人を次々と血に染める凶行に及んだ殺人カップル。底辺からの脱出と「死ねばみな平等だ」という歪んだ思想が交錯した逃避行の「行く先」とは？文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）【ー衝撃写真ー】10人殺害