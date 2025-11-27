国内最高峰のレース、スーパーフォーミュラ（SF）の最終ラウンド第12戦決勝が11月23日、鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で開催された。【映像】実はサイレンも鳴る！珍しいホンダ名車の“仕事風景”このレース中、アクシデントによってコース上に導入されたセーフティーカー（SC）のホンダ「NSX」の珍しい“仕事風景”が注目を集める一幕があった。レースが進行する中、11周目にアクシデントが発生し、コースの安全確保のた