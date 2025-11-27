「SHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサー」資生堂は、世界90の国と地域で展開している「SHISEIDO」のカラーメイクから、スキンケアリキッド高配合（ブランドSHISEIDOプレストパウダー剤型のカラー製品において常温液体のスキンケア成分を最高濃度配合）を叶えるダブルコーティングテクノロジー採用した「SHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサー」（全18品）を来年3月1日から、全国のデパートを中心とした約330店と、SHISEIDOオフィ