〈「死刑を逃れる道もあったのに…」恋人の家族を皆殺し→合計10人を殺害した19歳少年が犯した『人生最後の失敗』（海外の事件・1958年）〉から続く1950年代、アメリカ中を震撼させた“殺人カップル”、チャールズ・スタークウェザー（当時19）とキャリル・フュゲート（同14）。キャリルは無実を主張し終身刑後に仮釈放。一方、10人を殺害し若者のカリスマとなったチャールズは……。【ー衝撃写真ー】10人殺害、ファンクラブまで