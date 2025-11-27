２３日、重慶市万州区響水鎮の箱桁製作ヤードで、完成した箱桁を点検する作業員。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶11月27日】中国重慶市で建設中の渝万（ゆばん）高速鉄道（重慶市街―万州区）は、万州区響水鎮に設けられた箱桁製作ヤードで23日、301基の箱桁が完成した。これにより橋梁上部の施工が本格化する。渝万高鉄の本線の総延長は251キロ、設計時速は350キロ。鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄十一局集団が建