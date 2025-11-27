プロ野球・中日、中日新聞社などは２７日、２軍の拠点について３０年代前半の移転を目指して検討を開始したことを発表した。来年度の前半に移転先公募の募集条件を公表する。現在の拠点となっているナゴヤ球場は１９４８年に開場。０３年には敷地内に選手寮「昇竜館」と屋内練習場も完成し、選手育成の拠点としてきたが、球場の老朽化が進んでおり、さらなる選手強化のための拡張余地も限られていることから「移転せざるをえな