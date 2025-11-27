牛丼チェーン「松屋」は12月2日(火)10時から、冬限定メニュー「牡蠣入り牛豆腐キムチチゲ」を全国で販売する。〈松屋冬の定番チゲが牡蠣入りでさらに満足感アップ〉松屋の冬の風物詩として人気の「牛豆腐キムチチゲ」が、プリっと濃厚な牡蠣を加えてパワーアップした。牛肉の旨味に、まろやかな豆腐、こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮したスープにチゲの辛さが染みわたる仕立て。そこに牡蠣が加わることで、濃厚さと満足感が