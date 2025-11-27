1.落ち着いた態度で接する 犬が不安になっているとき、一緒にいる飼い主さんも同じように不安になったり心配になったりすることがあると思います。 特に、犬が不安感から吠えたり暴れたりしてしまうと、飼い主さんは慌ててしまい、大声で犬を制御しようとしたり押さえつけようとしたりすることもめずらしくありません。 しかし、犬は一緒にいる飼い主さんがそのような行動をすると、余計に不安になってしまうことがあります。