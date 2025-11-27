陣営から発破をかけられる天心(C)Getty Images結果的に“圧倒”された。11月24日に行われたトヨタアリーナ東京で行われたボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦で、同級2位の井上拓真（大橋）と対峙した同級1位の那須川天心（帝拳）は0-3で判定負けを喫した。【写真】天心、散る井上拓真の執念が勝った激闘をチェック敵知らずで歩んできた格闘技人生で初めて「敗北」を喫した。試合前には「井上家をぶっ壊す」と意気込ん