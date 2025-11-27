今回、Ray WEB編集部はカップルについての話を聞いて漫画にしてみました。やっと憧れの彼氏とカップルらしいデートができた主人公。感動する映画を見て号泣する主人公に、彼氏がかけた衝撃のひと言とは…？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【おうちデート】映画鑑賞中に号泣する主人公...それを見て彼が“最低発言”を！？