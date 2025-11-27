元ヤクルト監督の真中満氏（54）が27日までに更新された元ヤクルト監督・古田敦也氏のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」にゲスト出演。27年シーズンからセ・リーグでも導入されるDH制について持論を展開した。この日は、阪神OBの星野伸之氏、桧山進次郎氏、藪恵壹氏、下柳剛氏とヤクルトOBの五十嵐亮太氏、古田氏、真中氏がお酒を飲みながら対談した。その中で「DH制導入による野球の変化」をテーマにトークを展開した。