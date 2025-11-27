鶴岡市によりますと、27日の午前8時ごろ、山形県鶴岡市の田川地内で国道345号にいるクマ3頭が目撃されました。クマの体長はわかっていません。 【写真を見る】国道345号でクマ3頭目撃鶴岡市田川地内（山形） 市は注意を呼びかけています。