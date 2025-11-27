「思い通りに行かないこともありながら、後半はいい感じにやってこれたと思うので、そこは来年いい感じにできれば」。ロッテの勝又琉偉はプロ3年目の今季を振り返った。今季は出場試合数は前年の44試合を下回る32試合の出場にとどまったが、「打撃の方でいいというか、今まで以上に結果が出せたので、そこかなと思います」と、32試合に出場して打率.305（59−18）と結果を残した。8月以降の打率は、341だった。夏場以降は