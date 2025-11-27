アサヒグループホールディングスのロゴアサヒグループホールディングスは27日、サイバー攻撃によるシステム障害に伴い、傘下のアサヒビールなどへ問い合わせをした顧客や社員らの個人情報191万4千件が漏えいした恐れがあると発表した。勝木敦志社長が東京都内で記者会見し「多くのお客さまや関係先に多大なるご迷惑をおかけしていることを心よりおわびする」と謝罪した。障害が9月29日に発生して以降、経営陣が公の場で説明する