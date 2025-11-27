巨人の門脇誠内野手（２４）が２７日に都内の球団事務所で契約更改に臨み、５００万円減の４０００万円でサインした。門脇は今季、８１試合に出場し、（うち４１試合に先発出場）打率は２割２分３厘、１５７打数３５安打４打点をマーク。昨季は正遊撃手として台頭していたものの、プロ２年目の泉口にレギュラーの座を奪われることが多く、歯がゆいシーズンとなった。門脇は「あまりいいことがなかったというか、本当に悔しい