トム・ホランドの（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より謎の新キャラクターとして合流するセイディー・シンク。そのまま2027年予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』へ再登場することもわかっており、何か重要なキャラクターを演じていることは間違いなさそうだ。