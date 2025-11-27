【モデルプレス＝2025/11/27】日向坂46の五期生が11月26日、東京・東急歌舞伎町タワーにて、単独ライブ「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の千秋楽公演を開催。2025年3月にお披露目されたばかりの五期生が、一部をのぞいて楽曲を総入れ替えするという2パターンのセットリストに挑み、10人のメンバーで全10公演を駆け抜けた。【写真】坂道G新メンバーが涙「胸を張って日向坂46ですと言いたい」◆日向坂46五期生「新参者