あなたは読めますか？突然ですが、「狼煙」という漢字読めますか？歴史の物語や「反撃の狼煙を上げる」といった慣用句で目にしますが、漢字の組み合わせが珍しいため、読み方に戸惑う方もいるかもしれません。気になる正解は……「のろし」でした！「狼煙」という漢字は、「合図や警報のために、火や煙を高く上げて情報を伝達する手段」を意味します。昔、戦時や非常時に敵の襲来などを知らせるために使われました。漢字に「狼」が