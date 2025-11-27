あなたは読めますか？突然ですが、「市井」という漢字読めますか？小説やニュースなどで使われることがありますが、この言葉が持つ意味や、漢字の読み方をご存知でしょうか？気になる正解は……「しせい」でした！「市井」という漢字は、「人が多く集まるまち」「まちなか」という意味と、そこから転じて「世間」「民間」あるいは「庶民の生活」を意味します。もともと中国では、人が集まる「市（いち）」と、生活に欠かせない「井