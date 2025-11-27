楽天の小郷裕哉外野手（２９）が２７日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、６００万円減の６０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季は９０試合に出場して打率１割７分３厘、１２打点、２本塁打。９月１５日のロッテ戦では球団通算２０００本塁打となるサヨナラ弾を放ったが、全試合フルイニング出場した昨季の成績を下回った。「非常にふがいないシーズンで終わってしまった。（球団には）来年やり返します