産廃が見つかった工事現場香川県三豊市詫間町 三豊市が所有する造船所の跡地から産業廃棄物が見つかった問題です。香川県警は27日、廃棄物を投棄したとして三豊市の共同企業体と役員と社員、市の職員を書類送検しました。 廃棄物処理法違反の疑いで高松地方検察庁観音寺支部に書類送検されたのは、共同企業体を構成する三豊市詫間町の3社と役員1人と社員2人、三豊市の職員2人です。 警察によりますと共同企業体