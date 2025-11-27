安倍晋三元首相が2022年に奈良市で演説中に撃たれ死亡した事件。殺人罪などに問われている山上徹也被告（45）の公判が、奈良地裁で行われている。11月13日に開かれた第7回公判からは弁護側の証人尋問が行われており、被告人の犯行動機の解明に向け関心を集めている。【写真】硬い表情で写真に映る、中学時代の山上徹也被告。当時の“あだ名”も。他、安倍元首相の墓前で手をあわせる昭恵さんの姿山上被告は逮捕後の取り調べで