家計に関する考え方は人それぞれであり、夫婦といえどもすり合わせが必要な場面は少なくありません。ある管理職の女性は、結婚後の夫の貯金がほとんど増えていない理由を知って驚きますが、夫は妻が驚く理由がわからないようで…。家庭のお金の管理のむずかしさを考察します。大手企業勤務＆高収入の管理職妻が抱える「不安」35歳の佐藤彩さん（仮名）は、大手企業の営業部に勤務する中間管理職。プライベートでは、3年前に電撃結